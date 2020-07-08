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Як подолати синдром безпорадності, розповіла Тетяна Ларіна

08.07.2020

Експертка проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Ларіна ― професіонал у галузі психології. Ба більше, фізіогноміст і гіпнолог як ніхто інший знає, як упоратися з синдромом безпорадності. Більше — дізнайтеся в матеріалі.

«Стан безпорадності — це роль жертви», — стверджує Тетяна Ларіна.

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Якщо ви помітили за собою ознаки такого стану і це вас не влаштовує, не впадайте у відчай — вихід є!

  1. Ви не єдиний, хто може не впоратися з будь-якою ситуацією. Інші люди теж бувають слабкими, некомпетентними тощо.
  2. Викорініть помилкове судження, що ваш успіх — це щасливий збіг обставин чи результат допомоги інших людей. Зверніть увагу на ті випадки, де ви досягали результату, вони обов’язково є. Витягніть їх із тіні!⠀
  3. Якщо складається враження, що ситуація не може бути вирішена за жодних обставин, розширте варіативність виходів, не все так сумно — вихід обов’язково є.
  4. Підкреслюйте свій позитивний досвід. Можливо, заведіть собі список, куди ви будете вносити свої маленькі і не дуже перемоги.

«Ці маленькі, але дуже ефективні правила допоможуть вам змінити синдром безпорадності на вивчену успішність», — підсумувала експертка.

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