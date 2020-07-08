Эксперт проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Ларина ― профессионал в области психологии. Более того, физиогномист и гипнолог как никто другой знает, как справиться с синдромом беспомощности. Больше — узнайте в материале.

«Состояние беспомощности – это роль жертвы», — утверждает Татьяна Ларина.

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Если вы заметили за собой признаки такого состояния и это вас не устраивает, не отчаивайтесь ― выход есть!

Вы не единственный, кто может не справиться с какой-либо ситуацией. Другие люди тоже бывают слабыми, некомпетентными или еще что-то. Искорените ошибочное суждение, что ваш успех ― это счастливое стечение обстоятельств или результат помощи других людей. Обратите внимание на те случаи, где вы достигали результата, они обязательно есть. Вытяните их из тени! Если возникает впечатление, что ситуация не может быть решена ни при каких обстоятельствах, расширьте вариативность выходов, не все так печально ― выход обязательно есть. Подчеркивайте свой позитивный опыт. Возможно, заведите себе список, куда вы будете вносить свои маленькие и не очень победы.

⠀«Эти маленькие, но очень эффективные правила помогут вам сменить синдром беспомощности на выученную успешность», — заключила эксперт.

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