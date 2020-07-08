Как справиться с синдромом беспомощности, рассказала Татьяна Ларина
08.07.2020
Эксперт проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Ларина ― профессионал в области психологии. Более того, физиогномист и гипнолог как никто другой знает, как справиться с синдромом беспомощности. Больше — узнайте в материале.
«Состояние беспомощности – это роль жертвы», — утверждает Татьяна Ларина.
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Если вы заметили за собой признаки такого состояния и это вас не устраивает, не отчаивайтесь ― выход есть!
- Вы не единственный, кто может не справиться с какой-либо ситуацией. Другие люди тоже бывают слабыми, некомпетентными или еще что-то.
- Искорените ошибочное суждение, что ваш успех ― это счастливое стечение обстоятельств или результат помощи других людей. Обратите внимание на те случаи, где вы достигали результата, они обязательно есть. Вытяните их из тени!
- Если возникает впечатление, что ситуация не может быть решена ни при каких обстоятельствах, расширьте вариативность выходов, не все так печально ― выход обязательно есть.
- Подчеркивайте свой позитивный опыт. Возможно, заведите себе список, куда вы будете вносить свои маленькие и не очень победы.
⠀«Эти маленькие, но очень эффективные правила помогут вам сменить синдром беспомощности на выученную успешность», — заключила эксперт.
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