Зима в самому розпалі. А як можна підготуватися жінці до холодної пори року? Звичайно ж, прикупивши собі дві-три пари нових красивих чобітків. Та які моделі в тренді взимку 2021 року? Читайте наш матеріал ― там ви знайдете відповіді на всі свої запитання.

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Царство кольору

У сезоні 2021 один із найважливіших трендів — чоботи яскравих кольорів. І що яскравіші вони, то краще! Жовті, сині, зелені чобітки… Що може бути краще в сіру холодну пору? Також на піку популярності зимове взуття в абстрактному стилі, з квітами і водяними розводами.

Взуття з хутряним оздобленням і вставками

Чобітки з хутряними вставками також у тренді в сезоні 2021. Таке взуття прекрасно поєднує в собі ще й хижі принти та шнурівку. Модні дизайнери пропонують на вибір хутро з коротким, кучерявим ворсом. До того ж таке взуття не тільки красиве й тепле, а ще й зручне.

О-у-о, поїду в армію

Стиль мілітарі не здає своїх позицій, тому в модному сезоні 2021 одна з найпопулярніших моделей взуття — чоботи в маскулінному і мілітарі стилі. Грубі масивні черевики не тільки зігріють у морози, але ще й підкреслять певну тендітність образу, особливо, якщо їх поєднувати зі спідницями та сукнями.

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Футуристичне взуття

У сезоні зима 2021 одним з найяскравіших вважається футуристичне взуття. Чоботи кольору металік, з паєтками або каменями, з підборами незвичайної форми підійдуть сміливим дівчатам, які не бояться експериментів.

Чоботи до колін

Високі чоботи взимку 2021 — одна з найактуальніших моделей. Прохання не плутати їх із ботфортами. Вибирайте яскраві або трохи приглушені тони. На високих підборах або й зовсім без них. Головне ― ретельно добирати одяг під таке взуття. Адже є ризик переборщити і бути схожою не на модну штучку, а на представницю однієї з найдавніших професій.

Модне взуття з шипами, застібками, ланцюгами і заклепками

Взуття з шипами, шнурівкою і заклепками — ще один варіант, який не залишить байдужою жодну жінку. Такі моделі можуть підкреслити і зробити більш витонченою щиколотку.

Чоботи з гострим або квадратним носком

Також у тренді взимку 2021 взуття з гострим або квадратним носком. Будь-який тип взуття — чоботи, ботильйони, чоботи до колін мають бути із загостреним носком. Таке взуття може доповнюватися шпилькою, стійкими підборами або пласкою підошвою. Тим же модницям, яким не до душі гострий носок, дизайнери пропонують велику різноманітність чобіт із квадратним носком.

Анімалістичні та квіткові принти

Узимку 2021 на піку популярності взуття з принтом. Тільки ось у цьому сезоні крім звичного для нас анімалістичного принту в моду увійшли квіткові та візерунки в клітинку. При цьому дизайнери надають фактурності взуттю з різними принтами.

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