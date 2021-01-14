Серед трендових кольорів цього сезону – насичений мальвово-червоний (Samba), пурпурно-фіолетовий (Magenta Purple), бурштиново-помаранчевий (Amber Glow), жовто-зелений (Green Sheen), колір обпаленої червоної цегли (Fired Brick) і багато інших відтінків. Які ще кольори будуть у тренді взимку 2021 року? Дивіться просто зараз!

Мальвово-червоний (Samba)

Традиційно жодна модна палітра Pantone не обходиться без червоних відтінків. Цієї зими в тренді складний мальвово-червоний. Вписати його в свій гардероб досить просто: він легко поєднується з нюдовою, білою та синьою колірними гамами. Героїні streetstyle-хронік на власному прикладі показують модні комбінації з відтінком Samba.

Бурштиново-помаранчевий (Amber Glow)

Задирливий бурштиново-помаранчевий відтінок стане найкращим другом усіх модниць у зимовому сезоні 2021. Він гарний як у монохромному образі, так і в стилізації з іншими відтінками – чорним, бежевим, блакитним, білим або червоним.

Класичний синій (Classic Blue)

Класичний синій колір – головний відтінок 2021 року, і передбачувано він потрапив у палітру зимового сезону. Він до лиця як блондинкам, так і брюнеткам і є одним з улюблених кольорів Кейт Міддлтон.

Пісочний (Sandstone)

Пісочна палітра плавно з попереднього сезону перекочувала в новий. Так, нюдова колірна палітра, що нагадує відтінки мокрого й сухого піску, органічно впишеться в будь-який гардероб. Базовий відтінок Sandstone особливо гарний на плісированих і шовкових спідницях, а також брючних костюмах, кейпах і пальтах.

Жовто-зелений (Green Sheen)

Яскравий, практично неоновий відтінок жовтого з лаймовим підтоном буде цікавою плямою серед класичних і спокійних тонів у новому сезоні зима 2021. Жовто-зелений колір – справжня віддушина для максималістів. Дівчата одягають монохромні ансамблі, розбавляючи образ контрастними аксесуарами або вкрапляючи речі з незвичайною фактурою.

Ультрамариново-зелений (Ultramarine Green)

Ультрамариново-зелений відтінок – один з найскладніших. Проте streetstyle-активістки щосили починають використовувати модний колір у своїх образах. Дівчата одягають брючні костюми, зав’язуючи босоніжки поверх штанів, купують сумки в заморському відтінку або накидають на плечі вільні плащі, щоб виділитися з натовпу в сіру прохолодну пору.

Відтінок персикової нуги (Peach Nougat)

Ніжний відтінок персикової нуги має найкращий вигляд, коли його багато в кадрі. Наприклад, у монохромних костюмах із широкими брюками і подовженим жакетом. Однак є ще один спосіб, як можна вписати цей романтичний відтінок у гардероб. Так, ідеальним дуетом стане комбінація білого і персикового кольорів, про що streetstyle-активістки знають і користуються модним лайфхаком.

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