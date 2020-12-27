У проєкті «Один за всіх» на СТБ новий ведучий

Сьогодні о 20:00 в ефірі СТБ вийде фінальний випуск 15-го сезону гостросоціального ток-шоу «Один за всіх». Це буде останній випуск з Михайлом Присяжнюком. У новому сезоні ведучим проєкту стане адвокат, криміналіст, психолог Сергій Костира.

Михайло Присяжнюк був ведучим «Один за всіх» з 2018 року. Цієї осені Михайло обрав політичну кар’єру і став депутатом Київради. Контракт Михайла з СТБ завершувався в грудні 2020 року, і телеканалом було прийнято рішення не подовжувати його. Команда проєкту вдячна Михайлу за співпрацю в пошуку правди в непростих історіях героїв «Один за всіх».

Гостросоціальне ток-шоу «Один за всіх» продовжить допомагати тим, для кого проєкт є останньою надією добитися справедливості. І в новому сезоні «Один за всіх» на варті справедливості буде стояти Сергій Костира.

Сергій за освітою юрист-правознавець, адвокат, психолог. Кар’єру слідчого розпочав у 1999 році, з 2004 року успішно веде адвокатську практику. Аспірант кафедри кримінального права та процесу. Останні 2 роки, паралельно з основною діяльністю, Сергій є адвокатом «Один за всіх». Він добре знає, з якими проблемами люди приходять в студію проєкту, та як має діяти ведучий гостросоціального ток-шоу, щоб їм допомогти.

«Більше 20 років я допомагаю людям відновити справедливість, як криміналіст і практикуючий адвокат. Коли необхідно добитися справедливості, я знаю, як потрібно діяти, а не говорити. Як адвокату і громадянину, мені не все одно, в якому суспільстві ми з вами живемо. А як чоловік і батько, я готовий йти до кінця, коли страждають невинні», – говорить Сергій Костира.

Новий сезон «Один за всіх» стартує в ефірі СТБ в лютому 2021 року.

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