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«Один за всіх»-15: У 26 випуску італійка буде шукати своїх українських родичів

26.12.2020

У неділю, 27 грудня, о 20:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 26 випуск проєкту «Один за всіх». По допомогу звернулася 23-річна Б’янка з Італії, яка хоче розшукати своїх українських родичів.

Ще в семирічному віці Бьянка дізналася, що живе у прийомній сім’ї, а її біологічні батьки — українці. Це не єдине потрясіння, яке Бьянка перенесла в дитинстві. Прийомна мама також залишила сім’ю, а батько самостійно виховував дочку ще з одним прийомним сином. В останній надії на те, щоб дізнатися правду про своє народження, дівчина звернулася до команди проєкту. Майже рік команда «Один за всіх» проводила власне журналістське розслідування і тепер готова озвучити його приголомшливі результати! Скільки насправді у дівчини братів і сестер? І чим закінчаться пошуки українських родичів красуні з Венеції?

Не пропустіть вже цієї неділі о 20:00 26 випуск «Один за всіх»-15!

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