«Один за всіх»-15 випуск 23: Порятунок доньки від батька-сектанта

Істину в новій історії встановили в студії «Один за всіх». 58-річний Анатолій з Києва намагається повернути собі 9-річну донечку Риту. Дівчинку, за його словами, вкрала колишня дружина. Найбільше чоловіка хвилює те, до кого донечку відвезла жінка? Адже раніше та брала дитину до інших чоловіків і кидала напризволяще. 55-річна Тетяна ховає Риту, змінила номер телефону і навіть перевела доньку в іншу школу. Причиною, як вона сама стверджує, є жахливе ставлення Анатолія. Більше — в матеріалі про 23 випуск.

Анатолій приїхав до студії «Один за всіх», де розповів, що Рита матері не потрібна. Він чекав на появу доньки більше 25 років. І тепер, коли мрія здійснилася, Тетяна нахабно вкрала дівчинку. Анатолій не раз робив спроби знайти жінку і побачити дитину. Поліція також не допомогла.

Згодом чоловік узагалі припустив, що його колишня дружина зраджувала йому з зятем. На це зять відреагував обурено, адже вперше чув таку маячню. Тим часом до студії завітали Назар та Ліля — діти Тетяни. Вони стверджують, що Анатолій вступив до секти, звідки повертався досить дивним. Туди він намагався забрати і 9-річну Риту. Батько був упевнений, що саме в тій «церкві» необхідно виганяти бісів. А одного дня він повернувся додому з метою вигнати Тетяну, адже всі нещастя саме через неї. Тож Тетяна просто втекла від Анатолія, рятуючи Риту.

А от приголомшливі подробиці розповіла сама жінка. У студії Тетяна запевнила, що не підпустить колишнього чоловіка до дитини ні на крок, навіть якщо доведеться все життя переховуватися. Адже одного разу він уже викрадав доньку, намагаючись примусово забрати до секти. Ба більше, посипав родину сіллю, щоб провести обряд очищення.

Психологиня поспілкувалася з Ритою, яка в сльозах розповіла про той страшний період життя. Ба більше, був випадок, коли Анатолій кинувся з вилами на Тетяну.

Щоб розставити всі крапки над «і», Тетяна пройшла детектор брехні. З’ясувалося, що жінка не зраджувала чоловіку, а також не мала стосунків із зятем. Анатолій бив-таки дружину і, найстрашніше, проводив ритуали. Стало ясно, що Тетяна не несе загрози Риті. На відміну від батька.

Більше на тему: «Один за всіх»-15 випуск 22: З ким залишилися малолітні дівчата?

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