«Один за всіх»-15 випуск 22: З ким залишилися малолітні дівчата?

22 випуск проєкту «Один за всіх»-15 шокував студію. Бабуся Тетяна забрала двох малолітніх онучок до себе додому, щоб урятувати їх від горе-батьків. Мовляв, зять б’є і її доньку, і дітей. Проте сам Михайло стверджує, що свекруха несе ще більшу загрозу дівчаткам. Тож у студії з’ясовували, кому краще лишити їх на виховання.

Незважаючи на те, що вже пів року дівчата в безпеці, Тетяна хвилюється, що Михайло і Марія заберуть дітей назад. А це загрожує їхньому життю, адже чоловік піднімає руку на всю родину. Він нещадно б’є малолітніх дівчаток і свою дружину.

Соціальна служба не раз навідувалась до дому родини. Бруд, безлад, антисанітарні умови, — так дітям доводилося жити раніше. Їхній батько не працює, адже сім’я живе на соціальне забезпечення. Проте всі отримані гроші він може витратити на розваги або мобільний телефон. Та найстрашніше, що діти перехворіли на менінгіт, а батьки жодного разу не намагалися їм допомогти.

Іншу версію розповіли самі Марія та Михайло. Двоє завітали до студії, де розказали, що Тетяна була проти їхнього шлюбу, ніколи не допомагала, дорікала за безлад і неробство. Проте експерти зауважили, що такі зауваження цілком справедливі, адже діти справді жили в жахливих умовах.

Крім того батьки дівчаток розповіли, що чоловік Тетяни розбещував Марію, коли та була маленькою. Михайло досить емоційно й агресивно поводився, стверджуючи, що вітчим намагався зґвалтувати її в неповнолітньому віці. Проте тоді Тетяна не повірила доньці. Достеменно повірити в цю версію ніхто не зміг, адже спогади Марії були неточними і часто плуталися.

Тим часом психологиня поспілкувалася з малолітніми дівчатами. Діти розповіли, що Михайло постійно бив маму. Та найбільше ошелешило зізнання, що він душив і самих дочок. Психологиня зауважила, що діти кажуть правду, адже чітко відтворюють ті страшні події. Вони точно показують, у які місця їх били і де їм було боляче.

Наприкінці випуску стало зрозуміло, що дівчаток у жодному разі не можна повертати батькам. Тож Марія вирішила піти від чоловіка і перебратися до матері з дітьми. Проте згодом жінка так і не розлучилася з Михайлом, а до дочок не навідалася жодного разу. Тож бабуся Тетяна налаштована радикально і взялася за оформлення батьківських прав.

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