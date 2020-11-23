«Один за всіх»-15 випуск 21: приголомшливі таємниці горе-матері чи брехня дітей?

У 21 випуску програми «Один за всіх»-15 команда розібралася в непростій сімейній історії: брат і сестра опинилися на вулиці. Рідна мати Наталія вигнала Ольгу і Влада з дому, залишившись жити із коханцем. Та коли журналісти проєкту опинилися в будинку горе-матері, то дуже здивувалися. Що з’ясувалося в студії програми «Один за всіх»-15 — дізнайтеся в матеріалі.

Брат із сестрою приїхали в студію, де розповіли, що в один момент мама почала зганяти злість на дітях і їхньому батькові. Згодом з’ясувалося, що мама закохалася на роботі в іншого чоловіка — Руслана. А незабаром і зовсім розділила дітей, вигнавши Олю і Влада з дому, а разом з ними і батька.

Чоловік переживає цей період досить складно. Нещодавно навіть хотів покінчити життя самогубством. Він не бачить своїх дітей, які залишилися жити з матір’ю. Проте рідна тітка Наталії — Любов — прийшла в студію, де відкрила інший бік історії. Виявляється, тато всіх дітей бив до крові, а мама жила, як у рабстві. Саме це стало причиною, чому Наталія вигнала тирана. Однак Оля і Влад всіляко заперечували це. Мовляв, батько жодного разу не підняв на них руку.

Версії подій розійшлися, тому в студію приїхав сам Павло, щоб розповісти свою правду. Сам батько стверджує, що жодного разу не бив свою сім’ю. Проте з порога був досить агресивно налаштований. Наразі Павло не числиться документально батьком, тому прав на дітей у нього жодних немає.

У студії увімкнули відео, на якому Аліна — донька Наталії та Павла — розповіла, яких побоїв вони зазнавали від батька. Тому про повернення чоловіка в сім’ю Наталя навіть чути не хоче. Крім п’яти народжених дітей, жінка зробила 15 абортів і пережила три викидні.

Наприкінці випуску з’ясувалося, що в Наталі не було інших чоловіків. А діти не хочуть спілкуватися зі старшою сестрою Олею через рукоприкладство. Дівчина також била своїх молодших сестер. З батьком дітки не хочуть жити більше, адже він бив їх по голові й попі.

Тому в цій сім’ї може йтися не про возз’єднання, а лише про цивілізоване роз’єднання.

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