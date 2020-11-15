Перелякану, заплакану і голодну 3-річну Софію виявила поліція в центрі Києва. Поруч не було ані батька, ані матері. Лише сторонній чоловік. Поки рідних Софійки шукали всією країною, маленьку дівчинку ушпиталили з двобічною пневмонією з підозрою на коронавірус. Бабуся дитини не розуміє, куди поділися батьки. Проте з’ясувалося, що Софійка не вперше залишається з чужим чоловіком. Що вдалося з’ясувати журналістам проєкту «Один за всіх»? Більше про приголомшливий 20 випуск — читайте в матеріалі.

Бабуся Софійки не знаходить собі місця, адже її не пускають до палати онучки. Анастасія приїхала до студії, де розповіла, що її дочка мешкала з дитиною в чужій квартирі. Та вона й гадки не мала, що та неодноразово кидала Софійку з чужим чоловіком. Про критичний стан дитини бабуся дізналася від поліції.

Софійчина мати, Ася, досить рано почала вести статеве життя і в 16 років народила дитину. Чоловік Юрій, від якого вона завагітніла, зразу відмовився від немовляти. Іноді приїздив, щоб провести час із дівчиною і погуляти. Згодом пара знову зійшлася. Ці стосунки призвели до того, що двоє покинули дитину і втекли.

Команда з’ясувала, що Софійка залишалася з колишнім хлопцем Асі — Максимом. Чоловік зізнався, що допомагав родині фінансово, морально і всіляко підтримував їх. Ба більше, зробив пропозицію Асі, яку вона прийняла. Проте через місяць дівчина знову втекла до Юрія. Тим часом Максим залишився з дитиною. Годував, виховував, прав речі і дбав про маленьку дівчинку.

Юрій у свою чергу переклав усю відповідальність і звинувачення на Анастасію — бабусю Софійки. У студії чоловік розповів, що того дня вона відмовилася забирати онучку, тож дівчинку забрала поліція.

От тільки Юрій також не має права нівелювати свою участь у ситуації. Адже батько покинув Софійку саму вдома.

Бодай якусь ясність у ситуацію внесла сама Ася. Дівчина зізналася, що визнає свою помилку. Через відсутність підтримки рідної матері Ася вимушена шукати прихистку в чужих людей. Навіть якщо там антисанітарні умови. Але з’ясувалося, що всі дні, коли Софійка була з Максимом, Ася проводила час з іншими хлопцями.

Наприкінці випуску Ася пообіцяла виправитися і зробити все можливе, щоб забрати дитину і не бути позбавленою батьківських прав. Після програми вона взялася поступово виправляти помилки. А от дитина тимчасово під опікою бабусі.