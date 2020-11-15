Испуганную, плачущую и голодную 3-летнюю Софию обнаружила полиция в центре Киева. Рядом не было ни отца, ни матери. Только посторонний мужчина. Пока родных Софии искали всей страной, маленькую девочку госпитализировали с двусторонней пневмонией с подозрением на коронавирус. Бабушка ребенка не понимает, куда делись родители. Однако выяснилось, что 3-летняя Софийка не впервые остается с чужим человеком. Что удалось выяснить журналистам проекта «Один за всіх»? Больше о шокирующем 20 выпуске — читайте в материале.

Бабушка Софии не находит себе места, ведь ее не пускают в палату внучки. Анастасия приехала в студию, где рассказала, что ее дочь проживала с ребенком в чужой квартире. И она понятия не имела, что та неоднократно оставляла Софию с посторонним мужчиной. О критическом состоянии ребенка бабушка узнала от полиции.

Мать Софийки, Ася, довольно рано начала вести половую жизнь и в 16 лет родила ребенка. Мужчина Юрий, от которого она забеременела, сразу отказался от младенца. Иногда он приезжал, чтобы провести время с девушкой и погулять. Впоследствии пара снова сошлась. Эти отношения привели к тому, что двое бросили ребенка и сбежали.

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Команда выяснила, что Софийка оставалась с бывшим парнем Аси — Максимом. Мужчина признался, что помогал семье финансово, морально и всячески поддерживал их. Более того, сделал предложение Асе, которое она приняла. Однако через месяц девушка снова сбежала к Юрию. Между тем Максим остался с ребенком. Кормил, воспитывал, стирал вещи и заботился о маленькой девочке.

Юрий в свою очередь переложил всю ответственность и обвинения на Анастасию — бабушку Софийки. В студии мужчина рассказал, что в тот день она отказалась забирать внучку, поэтому девочку забрала полиция.

Вот только Юрий также не имеет права нивелировать свое участие в ситуации. Ведь отец бросил Софию одну дома.

Хоть какую-то ясность в ситуацию внесла сама Ася. Девушка сказала, что признает свою ошибку. Из-за отсутствия поддержки родной матери Ася вынуждена искать убежища у чужих людей. Даже если там антисанитарные условия. Но выяснилось, что все те дни, когда Софийка была с Максимом, Ася проводила время с другими парнями.

В конце выпуска Ася пообещала исправиться и сделать все возможное, чтобы забрать ребенка и не лишиться родительских прав. После программы она взялась постепенно исправлять ошибки. А вот ребенок временно на попечении бабушки.

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