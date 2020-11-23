В 21 выпуске программы «Один за всіх»-15 команда разобралась в непростой семейной истории: брат и сестра оказались на улице. Родная мать Наталия выгнала Ольгу и Влада из дома, оставшись жить с любовником. Но когда журналисты оказались в доме горе-матери, то просто опешили. Что выяснилось в студии программы «Один за всіх»-15 — узнайте в материале.

Брат с сестрой приехали в студию, где рассказали, что в один момент мама начала сгонять злость на детях и их отце. Со временем выяснилось, что она влюбилась на работе в другого мужчину — Руслана. А вскоре и вовсе разделила детей, выгнав Олю и Влада из дома, а вместе с ними и их отца.

Мужчина переживает этот период довольно сложно. Недавно даже хотел покончить жизнь самоубийством. Он не видит своих детей, которые остались жить с матерью. Но родная тетя Наталии — Любовь — пришла в студию, где приоткрыла другую сторону истории. Оказывается, папа всех детей избивал до крови, а мама жила, как в рабстве. Именно это стало причиной, почему Наталия выгнала тирана. Однако Оля и Влад всячески отрицали это. Мол, отец ни разу не поднял на них руку.

Версии происходящего разошлись, поэтому в студию приехал сам Павел, чтобы рассказать свою правду. Сам отец утверждает, что ни разу не бил свою семью. Но с порога был довольно агрессивно настроен. На данный момент Павел не числится документально отцом, поэтому прав на детей у него никаких нет.

В студии включили видео, на котором Алина — дочь Наталии и Павла — рассказала, какие побои они терпели от отца. Поэтому о возврате мужа в семью Наташа даже слышать не хочет. Помимо пяти родившихся детей, женщина сделала 15 абортов и пережила три выкидыша.

Также выяснилось, что у Наталии не было других мужчин. А дети не хотят общаться со старшей сестрой Олей из-за рукоприкладства. Девушка также била своих младших сестер. С отцом детки не хотят жить больше, ведь он бил их по голове и попе.

Поэтому речь в этой семье может идти не о воссоединении, а лишь о цивилизованном разъединении.

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