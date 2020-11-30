«Один за всіх»-15 выпуск 22: С кем остались малолетние девочки?

22 выпуск проекта «Один за всіх»-15 шокировал студию. Бабушка Татьяна забрала двух малолетних внучек к себе домой, чтобы спасти их от горе-родителей. Мол, зять бьет и ее дочь, и детей. Однако сам Михаил утверждает, что свекровь несет еще большую угрозу девочкам. Поэтому в студии выясняли, кому лучше оставить их на воспитание.

Несмотря на то, что уже полгода девочки в безопасности, Татьяна волнуется, что Михаил и Мария заберут детей обратно. А это угрожает их жизни, ведь мужчина поднимает руку на всю семью. Он беспощадно бьет малолетних дочерей и свою жену.

Социальная служба неоднократно приезжала в дом семьи. Грязь, беспорядок, антисанитарные условия, — так детям приходилось жить ранее. Их отец не работает, ведь семья живет на социальное обеспечение. Однако все полученные деньги он может потратить на развлечения или мобильный телефон. Но самое страшное, что дети переболели менингитом, а родители ни разу не пытались им помочь.

Другую версию рассказали сами Мария и Михаил. Двое пришли в студию, где поведали, что Татьяна была против их брака, никогда не помогала, упрекала за беспорядок и безделье. Однако эксперты отметили, что такие замечания совершенно уместны, ведь дети действительно жили в ужасных условиях.

Кроме того родители девочек рассказали, что муж Татьяны развращал Марию, когда она была маленькой. Михаил довольно эмоционально и агрессивно вел себя, утверждая, что отчим пытался изнасиловать ее в несовершеннолетнем возрасте. Однако тогда Татьяна не поверила дочери. Окончательно поверить в эту версию никто не смог, ведь воспоминания Марии были неточными и часто путались.

Между тем психолог пообщалась с малолетними девочками. Дети рассказали, что Михаил постоянно бил маму. Но самым шокирующим было признание, что он душил и самих детей. Психолог отметила, что дети говорят правду, ведь четко воспроизводят те страшные события. Они точно показывают, в какие места их били и где им было больно.

В конце выпуска стало понятно, что девочек ни в коем случае нельзя возвращать родителям. Поэтому Мария решила уйти от мужа и переехать к матери с детьми. Однако впоследствии женщина так и не рассталась с Михаилом, а к дочкам не наведалась ни разу. Поэтому бабушка Татьяна настроена радикально и приступила к оформлению родительских прав.

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