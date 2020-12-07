«Один за всіх»-15 выпуск 23: Спасение дочери от отца-сектанта

Истину в новой истории установили в студии «Один за всіх». 58-летний Анатолий из Киева пытается вернуть себе 9-летнюю дочь Риту. Девочку, по его словам, украла бывшая жена. Больше всего мужчину волнует то, к кому женщина увезла дочь? Ведь раньше она брала ребенка к другим мужчинам и бросала на произвол. 55-летняя Татьяна прячет Риту, сменила номер телефона и даже перевела дочь в другую школу. Причиной, как она сама утверждает, является ужасное отношение Анатолия. Больше — в материале о 23 выпуске.

Анатолий приехал в студию «Один за всіх», где рассказал, что Рита матери не нужна. Он ждал появления дочери более 25 лет. И теперь, когда мечта осуществилась, Татьяна нагло украла девочку. Анатолий неоднократно делал попытки найти женщину и увидеть ребенка. Полиция также не помогла.

Позже мужчина вообще предположил, что его бывшая жена изменяла ему с зятем. На это зять отреагировал возмущенно, ведь впервые слышал такой бред. Между тем в студию пришли Назар и Лиля — дети Татьяны. Они утверждают, что Анатолий вступил в секту, откуда возвращался довольно странным. Туда он пытался забрать и 9-летнюю Риту. Отец был уверен, что именно в той «церкви» необходимо изгонять бесов. А однажды он вернулся домой с целью изгнать Татьяну, ведь все несчастья именно из-за нее. Поэтому Татьяна просто бежала от Анатолия, спасая Риту.

А вот шокирующие подробности рассказала сама женщина. В студии Татьяна уверяла, что не подпустит бывшего мужа к ребенку ни на шаг, даже если придется всю жизнь скрываться. Ведь однажды он уже похищал дочь, пытаясь принудительно забрать в секту. Более того, посыпал семью солью, чтобы провести обряд очищения.

Психолог пообщалась с Ритой, которая в слезах рассказала о том страшном периоде жизни. Более того, был случай, когда Анатолий бросался с вилами на Татьяну.

Чтобы расставить все точки над «і», Татьяна прошла детектор лжи. Выяснилось, что женщина не изменяла мужу, а также не имела отношений с зятем. Анатолий бил-таки жену и, самое страшное, проводил ритуалы. Стало ясно, что Татьяна не несет угрозы Рите. В отличие от отца.

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