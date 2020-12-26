В воскресенье, 27 декабря, в 20:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 26 выпуск проекта «Один за всіх». За помощью обратилась 23-летняя Бьянка из Италии, которая хочет разыскать своих украинских родственников.

Еще в семилетнем возрасте Бьянка узнала, что живет в приемной семье, а ее биологические родители – украинцы. Это не единственное потрясение, которое Бьянка перенесла в детстве. Приемная мама также оставила семью, а отец самостоятельно воспитывал дочь еще с одним приемным сыном. В последней надежде на то, чтобы узнать правду о своем рождении, девушка обратилась к команде проекта. Почти год команда «Один за всіх» проводила собственное журналистское расследование и теперь готова озвучить его потрясающие результаты! Сколько на самом деле у девушки братьев и сестер? И чем закончатся поиски украинских родственников красавицы из Венеции?

Не пропустите уже в это воскресенье в 20:00 26 выпуск «Один за всіх»-15!

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