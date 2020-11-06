Помер актор серіалу «Спіймати Кайдаша» Ігор Назаров

У четвер, 5 листопада, пішов із життя відомий актор Ігор Назаров. Про це повідомив «Новий театр на Печерську» в соцмережах. Акторові було 44 роки.

«Сьогодні о 1:30 ночі наш друг і колега Ігор Назаров відійшов у Вічність. Він мужньо боровся за життя, але хвороба виявилася сильнішою.

Для всіх нас Ігор ― надійний друг, душа компанії, який усе вміє, усе знає, такий душевний і чуйний. Для глядачів ― найулюбленіший Сан Санич з «Острова», зворушливий Андрій Андрійович з «Наталки», кумедний Бригелла з «Арлекіно», смішний телепень Санчо з «Людина з Ламанчі»… Ви пам’ятаєте, ви любите його не менше за нас…

Приходьте попрощатися з Ігорем у суботу до нас в театр, час повідомимо трохи пізніше. Ігорю, до зустрічі! Любимо назавжди!» ― зазначає «Новий театр на Печерську».

Редакція сайту телеканалу СТБ висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Назарова.

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