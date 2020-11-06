Умер актер сериала «Спіймати Кайдаша» Игорь Назаров

В четверг, 5 ноября, ушел из жизни известный актер Игорь Назаров. Об этом сообщил «Новый театр на Печерске» в соцсетях. Актеру было 44 года.

«Сегодня в 1:30 ночи наш друг и коллега Игорь Назаров отошёл в Вечность. Он мужественно боролся за жизнь, но болезнь оказалась сильнее.

Для всех нас Игорь — надежный друг, душа компании, все умеющий, все знающий, такой душевный и чуткий. Для зрителей — любимейший Сан Саныч из «Острова», трогательный Андрей Андреевич из «Наталки», уморительный Бригелла из «Арлекино», смешной увалень Санчо из «Человека из Ламанчи»… Вы помните, вы любите его не меньше нас…

Приходите попрощаться с Игорем в субботу к нам в театр, время сообщим немного позже. Игореня, до встречи! Любим навсегда!» – сообщает «Новый театр на Печерске».

Редакция сайта телеканала СТБ приносит свои искренние соболезнования родным и близким Игоря Назарова.

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