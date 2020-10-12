Телеканал СТБ та Solar Media Entertainment за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду знімають костюмовану драму «Кава з кардамоном» за романом львівської письменниці Наталії Гурницької. Шоуранерка і виконавиця головної ролі ― Олена Лавренюк. Її партнером виступив польський актор Павел Делонг, відомий за фільмами «Список Шиндлера» і «Будинок».

«Кава з кардамоном» ― це драматична історія забороненого кохання юної дівчини до дорослого одруженого польського шляхтича, яка розгортається у Львові XIX століття за часів «Весни народів».

«Років 5 тому мені до рук потрапила книга, і я дуже захотіла її екранізувати. Мене надзвичайно захопила історія. Але мені казали, що це неможливо зробити. Що такі історії, історичні драми, не продаються. Це було ще до «Кріпосної». Так що після її виходу я дуже тішилася. Цей шлях від ідеї до сьогоднішньої реалізації ― неймовірний. Досі в це не можу повірити і дуже щаслива. Ідея нашого серіалу набагато глибша, ніж просто історія Попелюшки», ― коментує Олена Лавренюк.

Зйомки розпочалися в селі Вишня Львівської області. Також вони продовжаться в Жовкві, Львові та Києві. Режисеркою фільму стала Марина Степанська, відома своїм дебютним повнометражним фільмом «Стрімголов». Художником з костюмів виступив Дмитро Курята, який розробляв убрання для «Кріпосної» та був керівником відділу стилю на телеканалі СТБ.

Прем’єра серіалу «Кава з кардамоном» відбудеться в 2021 році.

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