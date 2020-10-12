Телеканал СТБ и Solar Media Entertainment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда снимают костюмированную драму «Кофе с кардамоном» по роману львовской писательницы Натальи Гурницкой. Шоураннер и исполнительница главной роли ― Алена Лавренюк. Ее партнером стал польский актер Павел Делонг, известный по фильмам «Список Шиндлера» и «Дом».

«Кофе с кардамоном» ― это драматическая история запретной любви юной девушки к взрослому женатому польскому шляхтичу, которая разворачивается во Львове XIX века, во времена «Весны народов».

«Лет 5 назад мне в руки попала книга, и я очень захотела ее экранизировать. Меня невероятно впечатлила история. Но мне говорили, что это невозможно. Что такие истории, исторические драмы, не продаются. Это было еще до «Крепостной». Так что после выхода драмы я очень радовалась. Этот путь от идеи до сегодняшней реализации ― невероятный. До сих пор не верю в это и очень счастлива. Идея сериала намного глубже, чем просто история Золушки», ― комментирует Алена Лавренюк.

Съемки начались в селе Вишня Львовской области. Также они продолжатся в Жовкве, Львове и в Киеве. Режиссером фильма стала Марина Степанская, известная своим дебютным полнометражным фильмом «Стрімголов». Художником по костюмам выступил Дмитрий Курята, который разрабатывал наряды для «Крепостной» и был руководителем отдела стиля на телеканале СТБ.

Премьера сериала «Кофе с кардамоном» состоится в 2021 году.

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