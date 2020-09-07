Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Спіймати Кайдаша»: кількість серій і графік виходу розширеної версії серіалу

07.09.2020

31 серпня на телеканалі СТБ відбулася прем’єра: в ефір вийшли перші серії розширеної версії «Спіймати Кайдаша». Це адаптація відомої повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Скільки серій в серіалі і який графік його трансляції? Детальніше читайте в матеріалі.

спіймати кайдаша

31 серпня о 20:15 на телеканалі СТБ відбулася прем’єра розширеної версії серіалу «Спіймати Кайдаша».

Це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Герої фільму знайомі нам до болю. Їхні проблеми, переживання все таке рідне й зрозуміле.

Сценаристом проєкту стала Наталка Ворожбит. Також вона вперше стала шоураннером проєкту. Саундтреком до серіалу стала музика DakhaBrakha. Одні з головних ролей зіграли секс-символ «Кріпосної» Тарас Цимбалюк і зірка «Кіборгів» Віктор Жданов.

Серіал виходитиме відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15.

Більше на тему: Тарас Цимбалюк розповів про зйомки «Спіймати Кайдаша»

Графік виходу серіалу

  • 31 серпня 1, 2 серії
  • 1 вересня 3, 4 серії
  • 2 вересня 4, 5 серії
  • 3 вересня 5, 6 серії
  • 7 вересня 7, 8 серії
  • 8 вересня 8, 9 серії
  • 9 вересня ‒ 9, 10 серії
  • 10 вересня ‒ 11, 12 серії

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить