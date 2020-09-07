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«Слід»: відома дата прем’єри

07.09.2020

11 вересня в ефірі телеканалу СТБ стартує багатосерійний детективний проект «Слід» виробництва SPACE Production. У п’ятницю 11 вересня глядачі побачать перші 4 серії ― початок історії, з яких дізнаються, що таке агентство ОСА, чим воно займається і як створювалось. А з 14 вересня «Слід» зайде у щоденні розслідування і буде виходити в будні (понеділок―четвер) о 15:30 та 16:30.

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«Слід» українська адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel. Кожна серія нова заплутана справа.

У рамках промокампанії творці представили постер. Також скоро відкриється промосайт детективного серіалу.

«Знаєте, для мене ОСА велика загадка, як і для мого героя. Все мигає, крутиться, світиться, за одним плювком можна дізнатися про всіх близьких родичів людини. Але це так цікаво. Думаю, глядачам також сподобається», коментує один із акторів серіалу Борис Георгієвський.

У головних ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександ Боднар та ін.

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