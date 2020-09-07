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«Слід»: известна дата премьеры

07.09.2020

11 сентября в эфире телеканала СТБ стартует многосерийный детективный проект «Слід» производства SPACE Production. В пятницу 11 сентября зрители увидят первые 4 серии ― начало истории, из которых узнают, что такое агентство ОСА, чем оно занимается и как создавалось. А с 14 сентября «Слід» зайдет в ежедневные расследования и будет выходить по будням (понедельник―четверг) в 15:30 и 16:30.

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«Слід» украинская адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. Каждая серия новое запутанное дело.

В рамках промокампании создатели представили постер. Также в скором времени откроется промосайт детективного сериала.

«Знаете, для меня ОСА сплошная загадка, как и для моего героя. Все мигает, крутится, светится, по одному плевку узнаются все близкие родственники человека. Но это так интересно. Думаю, и зрителям понравится», комментирует один из актеров сериала Борис Георгиевский.

В главных ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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