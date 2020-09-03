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«Супермама» випуск 40 від 03.09.2020: Які огріхи у вихованні знайдуть учасниці у мами-дієтолога Юлі?

03.09.2020

Сьогодні, 3 вересня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 40 випуск психологічного реаліті «Супермама». У новому випуску учасниці вирушать у гості до мами-дієтолога Юлії, яка залюблює свою дочку. Та чи правильно це? І як прокоментує таке життя експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці ― в матеріалі.

супермама

Сьогодні конкурентки вирушать у гості до останньої учасниці — мами-дієтолога Юлії, яка просто обожнює свою дочку і дозволяє їй дуже багато. Також сьогодні — день фіналу, й учасниці дізнаються, хто ж отримає звання найкращої мами!

Більше на тему: «Супермама» 39 випуск: Камін від Versace і яйця Фаберже — чи так добре живеться дітям мами-екстрасенса Далі?

У 40 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Які огріхи у вихованні 3-річної доньки Юлії знайшли учасниці?
  • Чому одна з учасниць засумнівалася у професійності Юлії?
  • На які жертви довелося піти мамі-дієтологу заради красивого і здорового тіла?
  • Який сюрприз Юлія приготувала для своїх конкуренток?
  • Хто отримає звання Супермами?

Video: «Супермама» випуск 40 від 03.09.2020: Які огріхи у вихованні знайдуть учасниці у мами-дієтолога Юлі?

Супермама 40 випуск: Які огріхи у вихованні знайдуть учасниці у мами-дієтолога Юлі? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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