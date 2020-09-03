Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» выпуск 40 от 03.09.2020: Какие огрехи в воспитании найдут участницы у мамы-диетолога Юли?

03.09.2020

Сегодня, 3 сентября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 40 выпуск психологического реалити «Супермама». В новом выпуске участницы отправятся в гости к маме-диетологу Юлии, которая залюбливает свою дочь. Но правильно ли это? И как прокомментирует такую жизнь эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале. 

супермама

Сегодня конкурентки отправятся в гости к последней участнице — маме-диетологу Юлии, которая просто обожает свою дочь и позволяет ей очень много. Также сегодня — день финала, и участницы узнают, кто же получит звание лучшей мамы!

В 40 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Какие огрехи в воспитании 3-летней дочери Юлии нашли участницы?
  • Почему одна из участниц засомневалась в профессионализме Юлии?
  • На какие жертвы пришлось пойти маме-диетологу ради красивого и здорового тела?
  • Какой сюрприз Юлия приготовила для своих конкуренток?
  • Кто получит звание Супермамы?

Video: «Супермама» выпуск 40 от 03.09.2020: Какие огрехи в воспитании найдут участницы у мамы-диетолога Юли?

Супермама 40 выпуск: Какие огрехи в воспитании найдут участницы у мамы-диетолога Юли? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

Читайте нас также в Viber и Telegram.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить