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За лаштунками «Кайдашів»: актриса «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк поділилася кумедними фото зі зйомок

28.08.2020

«Спіймати Кайдаша» один з найбільш обговорюваних у соцмережах багатосерійних фільмів. Цей проєкт унікальний. Його парадоксальність ще і у тому, що «Кайдаші» отримали виключно позитивні відгуки. Антоніна Хижняк, яка зіграла Мотрю, в Instagram поділилася своїми архівними фото зі зйомок. Дивіться закулісся «Кайдашів» у фотодобірці.

Дивіться серіал «Спіймати Кайдаша» просто зараз!

31 серпня о 20:15 дивіться розширену версію улюбленого серіалу «Спіймати Кайдаша» на телеканалі СТБ.

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