Григорій Бакланов розповів про нову режисерську версію «Спіймати Кайдаша»

Після зйомок серіалу «Спіймати Кайдаша», який підкорив глядачів своїм гумором і простотою, у його творців накопичилося чимало матеріалу, який так і не вийшов на екрани. Зате він увійде до розширеної режисерської версії, над якою почали роботу сценаристка Наталка Ворожбит і її команда. Актор Григорій Бакланов розповів про нову режисерську версію адаптації відомої повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», що вийде незабаром на телеканалі СТБ. Подробиці ― далі в матеріалі.

Серіал «Спіймати Кайдаша» ― це історія, знайома кожному українцю до болю. У центрі сюжету ― життя простої сім’ї Кайдашів із села Семигори. Серіал зачіпає вічні теми: стосунки невістки і свекрухи, любов, дружбу, відданість. Він вийшов на каналі СТБ на початку березня і доволі скоро став найбільш обговорюваним проєктом у соцмережах, де отримав виключно позитивні відгуки.

«Незабаром на телеканалі СТБ відбудеться показ повних, розширених серій «Спіймати Кайдаша», де ви зможете побачити нові сцени, які до цього були відсутні у серіалі. Я дивитимуся. А ви?» ― написав на своїй сторінці у соцмережі Григорій Бакланов.

Дивіться вже скоро на телеканалі СТБ нову режисерську версію серіалу «Спіймати Кайдаша»!

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