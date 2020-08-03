Григорий Бакланов рассказал о новой режиссерской версии «Спіймати Кайдаша»

После съемок сериала «Спіймати Кайдаша», покорившего зрителей своим юмором и простотой, у его создателей накопилось немало материала, который так и не вышел на экраны. Зато он войдет в расширенную режиссерскую версию, над которой начали работу сценаристка Наталья Ворожбит и ее команда. Актер Григорий Бакланов рассказал о новой режиссерской версии адаптации известной повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я», которая выйдет в скором времени на телеканале СТБ. Подробности ― далее в материале.

Сериал «Спіймати Кайдаша» ― это история, знакомая каждому украинцу до боли. В центре сюжета ― жизнь простой семьи Кайдашей из села Семигоры. Сериал затрагивает вечные темы: отношения невестки и свекрови, любовь, дружбу, преданность. Он вышел на канале СТБ в начале марта и довольно быстро стал самым обсуждаемым проектом в соцсетях, где получил исключительно положительные отзывы.

«Скоро на телеканале СТБ состоится показ полных, расширенных серий «Спіймати Кайдаша», где вы сможете увидеть новые сцены, которые до этого отсутствовали в сериале. Я буду смотреть. А вы?» ― написал на своей странице в соцсети Григорий Бакланов.

Смотрите уже скоро на телеканале СТБ новую режиссерскую версию сериала «Спіймати Кайдаша»!

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