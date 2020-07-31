«Мій чоловік, моя жінка»: актори нової мелодрами

Нещодавно стартували зйомки нової гостросюжетної мелодрами «Мій чоловік, моя жінка» від IVORY films для телеканалу СТБ. Уже відомо, що прем’єра серіалу відбудеться восени 2020 року. Хто ж зіграє в новій мелодрамі на СТБ? Читайте біографії акторів серіалу «Мій чоловік, моя жінка» просто зараз!

Павло Вишняков

Павло Михайлович Вишняков народився 10 червня 1983 року в Могильові. Білоруський актор театру і кіно, режисер. Закінчив музичну школу. У старших класах відвідував драматичний гурток. У 2004 році закінчив Білоруську державну академію мистецтв.

У 2002―2004 роках ― актор Білоруського державного музичного театру. З 2003 по 2006 рік ― актор Національного академічного театру ім. Янки Купали. З 2004 по 2008 рік ― актор Національного академічного драматичного театру ім. М. Горького. Широка популярність до нього прийшла в 2009 році, коли він знявся в 5-му сезоні кримінального детективу «Повернення Мухтара», виконавши роль оперативника Максима Жарова. У проєкті він затримався до 2014-го, коли вийшов 9-й сезон.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина народилася 18 червня 1989 року в Севастополі. Українська актриса театру і кіно. Після закінчення школи перебралася до Києва, вступила на економічний факультет. Проте швидко зрозуміла, що це не її покликання, покинула виш і повернулася до рідного Севастополя. Працювала в агентстві нерухомості, офіціанткою, виступала в дитячому театрі, працювала аніматором. Зрештою вирішила стати професійною актрисою. У 2015 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, акторський факультет, майстерня Д. М. Богомазова.

Стала актрисою Київського академічного Молодого театру. З 2014 року знімається в кіно, дебютувавши у фільмі «Розпечений периметр». Далі були роботи в стрічках «Чудо за розкладом», «На лінії життя», «Будинок на холодному ключі» та ін. Популярність прийшла до актриси після мелодрами «Спокуса», в якій вона зіграла одну з головних ролей ― дочку олігарха Каміллу. Успішною стала робота в популярному проєкті «Кріпосна», в якому Ксенія зіграла поміщицю Лідію Шефер ― ефектну красуню з дуже жорстким характером.

Дарина Єгоркіна

Дарина Єгоркіна народилася 18 червня 1989 року. Українська актриса театру і кіно. У дитинстві була сором’язливою. Проте в 9 класі вирішила, що стане актрисою. І з першого разу змогла вступити театрального вишу. У 2010 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, майстерня Е. М. Митницького. З 2008 року ― актриса Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра.

З ранніх років Дарині легко давалися мови, вона володіє англійською, німецькою та італійською. Коли приїжджає до сестри, яка живе в Норвегії, то вчить ще й норвезьку.

Прохор Дубравін

Прохор Михайлович Дубравін (уроджений Віталій Ємашов). Народився 18 липня 1976 року в Набережних Челнах. Дебют у кіно відбувся в 2004 році з епізоду в стрічці «Холостяки». Роль була настільки незначна, що її навіть немає в титрах. Потім зіграв ще в кількох телесеріалах: «Ад’ютанти любові», «Не родись красивою», «Талісман кохання» та ін. Популярність здобув після зйомок у багатосерійному фільмі «Принцеса цирку» (2007―2008), російській версії латиноамериканського серіалу «Мандрівна артистка», виконавши відразу дві ролі ― братів-близнюків Ярика і Свєтика.

Олеся Власова

Олеся Юріївна Власова народилася 14 вересня 1974 року в Московській області. Українська актриса театру і кіно, телеведуча. У ранньому дитинстві разом з родиною переїхала до Одеси, де закінчила школу. Батьки хотіли, щоб вона стала лікарем, але якось Олеся побачила оголошення в газеті про набір учасників у театральну студію і незабаром стала її відвідувати, там захопилася сценою. У 1990―1995 роках навчалася в Одеському театральному ліцеї.

Працювала ведучою телепередач на місцевому «7-му каналі». У 1995 році вступила до Київського інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, який закінчила в 1999-му, майстерня М. Рушковського. Дипломні роботи: «Людина з Ламанчі» ― Альдонса; «Майстер і Маргарита» ― Маргарита. У 1998 році отримала премію «Київська Пектораль» у номінації «За кращий дебют» разом з курсом.

Людмила Загорська

Людмила Загорська народилася 14 січня 1973 року в Вінниці. Українська актриса театру і кіно, телеведуча. У шкільні роки протягом 10 років займалася хореографією і вокалом в ансамблі народного танцю «Барвінок» при Вінницькому міському центрі художньо-хореографічної освіти. Після школи вступила до Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого, який закінчила з червоним дипломом в 1994 році, курс Ю.Н. Мажуги. В активі актриси робота в популярних проєктах «Утьосов. Пісня завдовжки з життя»,«Заповіт ночі», в кількох сезонах кримінального детективу «Повернення Мухтара», комедії «Доярка з Хацапетівки», драмі «Вчора закінчилася війна».

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