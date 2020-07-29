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Морозиво з дині: рецепт від Юри Негрича

29.07.2020

У літню спеку ніщо не допомагає так, як смачне морозиво. Завдяки великому вибору сезонних продуктів ми легко можемо приготувати цей холодний смаколик у домашніх умовах. Як же приготувати морозиво з дині? Покроковий рецепт морозива з дині від суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича читайте в матеріалі.

Мороженое из дыни

Інгредієнти:

  • диня 300 г
  • вершки (33% жирності) 250 мл
  • цукор 150 г

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Приготування:

  1. Диню помити, відрізати шматок в 300 г, очистити від кісточок та шкірки і подрібнити в блендері на пюре. 
  2. Вершки збити окремо в мисці до стійких піків, у процесі додаючи цукор.
  3. У збиті вершки влити пюре з дині. Добре перемішати.
  4. Налити масу у форми. Повністю не заповнювати, інакше буде довго застигати.
  5. Поставити в морозильну камеру на ніч.

Смачного!

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