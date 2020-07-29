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Мороженое из дыни: рецепт от Юры Негрича

29.07.2020

В летнюю жару ничто не помогает так, как вкусное мороженое. Благодаря большому выбору сезонных продуктов мы без труда можем приготовить это холодное лакомство в домашних условиях. Как же приготовить мороженое из дыни? Пошаговый рецепт мороженого из дыни от суперфиналиста  «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича читайте в материале.

Мороженое из дыни

Ингредиенты:

  • дыня — 300 г
  • сливки (33% жирности) — 250 мл
  • сахар — 150 г

Больше по теме: Шоколадное мороженое: рецепт от Артема Кинаша

Приготовление:

  1. Дыню помыть, отрезать кусок в 300 г, очистить от косточек и кожуры и измельчить в блендере до состояния пюре. 
  2. Сливки взбить отдельно в миске до устойчивых пиков, в процессе добавляя сахар.
  3. Во взбитые сливки влить дынное пюре. Хорошо перемешать.
  4. Налить массу в формы. Полностью не заполнять, иначе будет долго застывать.
  5. Поставить в морозильную камеру на ночь. 

Приятного аппетита!

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