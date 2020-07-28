Дивіться драматичний серіал «Вибір матері» на телеканалі СТБ. В основі сюжету ‒ історія вчительки Олени, яка вирішує захистити свою ученицю Інну. 8-річна дівчинка регулярно піддається катуванням і може загинути від рук власної матері та вітчима. Детальніше про акторів серіалу «Вибір матері» читайте в матеріалі.

Єва Шевченко-Головко

Єва Шевченко-Головко ‒ перспективна українська актриса. Дівчинка з раннього віку мріяла стати актрисою. Батьки її підтримували, водили на кастинги. І це не могло не принести результатів. Дівчинку помітили й першу велику роль в кіно Єва отримала в 2014 році.

У серіалі «Вибір матері» юна актриса виконала роль маленької дівчинки Інни, яка страждає від рук своєї матері. Дівчинку щодня б’є її вітчим, а мати потурає йому, оскільки боїться втратити коханого. У розпачі Інна тікає з дому і просить свою вчительку вивезти її з міста, тому що боїться за своє життя.

Валерія Ходос

Валерію Ходос називають «голубкою української сцени». Молода, тендітна, чарівна артистка сповнена творчих планів. Дівчина з дитинства була дуже творчою натурою: співала в хорі, займалася в драмгуртку, закінчила музичну школу. Актрисою Валерія вирішила стати, коли в 10 класі побачила постановку «Майстер і Маргарита» в театрі ім. І. Франка.

Сьогодні Валерія дуже затребувана в кіно. На її рахунку вже більше десятка ролей у повнометражних фільмах і серіалах.

У серіалі «Вибір матері» Валерія Ходос зіграла головну героїню ‒ молоду вчительку Олену, яка намагається врятувати маленьку дівчинку від недолугої матері і вітчима-тирана. Жінка викрадає свою ученицю і намагається вивезти її за кордон. Її не лякають наслідки, вона лише хоче врятувати життя 8-річної Інни, яку регулярно бив вітчим.

Фільм Вибір матері – 3 серія дивитись онлайн

Фільм Вибір матері – 4 серія дивитись онлайн

Артемій Єгоров

У дитинстві Артемій був скромним і миролюбним хлопчиком. Він не любив конфлікти і не вступав у хлоп’ячі бійки. Юнак не міг уявити своє життя без театру та кіно, адже з 4-річного віку мріяв про сцену. Проте Артемій не відразу вирішив стати актором. Юнак закінчив автодорожній технікум і навіть думав стати далекобійником. Але від долі не втечеш ‒ і вже в 2009 році Артемій пішов на акторські курси при Одеській кіностудії. Сьогодні Артемій ‒ затребуваний актор. На його рахунку участь майже в 30 роботах.

Даша Творонович

Дарина з дитинства мріяла стати художницею. Вона розмальовувала все, що попадалося їй під руки: від альбомних аркушів до квитанцій за телефон. Однак у вільний від навчання час все ж мріяла про театр, тому на останньому курсі перевелася на театральний факультет. Дарина ‒ дівчина творча. Вона завжди говорить про себе в жартівливій формі, однак мріє зіграти кілька драматичних ролей.

У серіалі «Вибір матері» Дарина зіграла Марину Марчук ‒ недолугу матір 8-річної дівчинки, яка готова пожертвувати власною дочкою заради коханого чоловіка.

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