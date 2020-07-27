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«Червоні браслети»: що станеться в 1 і 2 серіях (анонс)

27.07.2020

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії фільму «Червоні браслети». Це історія життя звичайних підлітків, яким хочеться жити, дружити, закохуватися. Однак  героям доводиться швидше подорослішати, бо вони знають, що таке операційний стіл, метастази, смерть товаришів. Що ж станеться в 1 і 2 серіях фільму «Червоні браслети»?

За сюжетом 14-річний Олег, який уже два роки лікується від раку, вирішує організувати в лікарні компанію ―  клан. У хлопця є рецепт ідеального клану: в його складі обов’язково повинні бути: лідер, другий лідер (той, хто міг би стати лідером за відсутності такого), незамінний (той, без кого клан перестав би існувати), розумник, красунчик і дівчисько. За кілька днів Олег сколочує в лікарні банду «Червоні браслети», і життя всіх її учасників змінюється, як і вони самі.

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