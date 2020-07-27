Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии фильма «Красные браслеты». Это история жизни обычных подростков, которым хочется жить, дружить, влюбляться. Но героям приходится быстрее повзрослеть, так как они знают, что такое операционный стол, метастазы, смерть товарищей. Что же произойдет в 1 и 2 сериях фильма «Красные браслеты»?
По сюжету 14-летний Олег, который уже два года лечится от рака, решает организовать в больнице компанию — клан. У парня есть рецепт идеального клана: в его составе обязательно должны быть: лидер, второй лидер (тот, кто мог бы стать лидером в отсутствие такового), незаменимый (тот, без кого клан перестал бы существовать), умник, красавчик и девчонка. За несколько дней Олег сколачивает в больнице банду «Красные браслеты», и жизнь всех ее участников меняется, как и они сами.
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