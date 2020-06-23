Син музиканта Віктора Павлика, 21-річний Павло, вирішив припинити лікування раку кісток. Про це юнак написав на своїй сторінці в одній із соціальних мереж. Павло Павлик вважає, що лікування не має сенсу. Детальніше читайте в матеріалі.

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Син відомого українського виконавця Віктора Павлика Павло, який протягом півтора року бореться з раком кісток, заявив, що припиняє лікування. На жаль, лікарям не вдалося домогтися ремісії, хвороба продовжує руйнувати організм молодого чоловіка.

«Я закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому, що воно більше не потрібне, а тому, що воно вже марне… Мені залишилося тільки протриматися в живих, скільки зможу», – пояснює в пості Павло.

За час лікування Павло пройшов 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії. Але з травня стан його здоров’я тільки погіршується. Як зізнався Павло, його ліва рука постійно болить, почали відмовляти пальці. Спочатку хлопець пересувався за допомогою милиць, зараз же він у візку.

У своєму зверненні Павло подякував усім своїм однокласникам і зізнався, що шкільні роки були найщасливішими в його житті. Він запевнив, що не піддається емоціям і депресії, але невідоме майбутнє його лякає. Юнак більше переживає за своїх рідних і друзів, без допомоги яких йому не впоратися.

У свою чергу зірковий батько відреагував на таке звернення сина. В одній із соціальних мереж Павлик опублікував фото сина у військовій формі і написав: «Павло. Тато поруч. Тато любить». Пізніше він видалив цей пост.

Редакція STB.UA бажає Павлу Павлику сили, здоров`я і терпіння в цей нелегкий період. І нехай станеться диво.

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