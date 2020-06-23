«Мне осталось продержаться в живых столько, сколько смогу»: сын Виктора Павлика прекратил лечение рака

Сын музыканта Виктора Павлика 21-летний Павел решил прекратить лечение рака костей. Об этом молодой человек написал на своей странице в одной из социальных сетей. Павел Павлик считает, что лечение – бессмысленно. Детальнее читайте в материале.

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Сын известного украинского исполнителя Виктора Павлика Павел, который на протяжении полутора лет борется с раком кости, заявил, что прекращает лечение. К сожалению, врачам не удалось добиться ремиссии, болезнь продолжает разрушать организм молодого человека.

«Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому, что оно больше не нужно, а потому, что оно уже бессмысленно… Мне осталось только продержаться в живых, сколько смогу», – объясняет в посте Павел.

За время лечения Павел прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Но с мая состояние его здоровья только ухудшается. Как признался Павел, его левая рука постоянно болит, начали отказывать пальцы. Сначала парень передвигался с помощью костылей. Сейчас же он в коляске.

В своем обращении Павел поблагодарил всех своих одноклассников и признался, что школьные годы были самыми счастливыми в его жизни. Он заверил, что не поддается эмоциям и депрессии, но неизвестное будущее его пугает. Парень больше волнуется за своих родных и друзей, без помощи которых ему не справиться.

В свою очередь звездный отец отреагировал на такое обращение сына. В одной из социальных сетей Павлик опубликовал фото сына в военной форме и написал: «Павел. Папа рядом. Папа любит». Позже он удалил этот пост.

Редакция STB.UA желает Павлу Павлику сил, здоровья и терпения в этот нелегкий период. И пусть случится чудо.

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