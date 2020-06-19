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На грани банкротства: Виктория Бекхэм взяла кредит на 8 млн долларов

19.06.2020

Виктория Бекхэм переживает нелегкие времена. Модный бренд Victoria Beckham больше не приносит прибыли. Экс-певица и дизайнер была вынуждена взять кредит на 8 млн долларов, чтобы спастись от банкротства. Подробнее читайте в материале. 

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Модный бренд Виктории Бэкхем несет огромные убытки. Как сообщают инсайдеры, за последние 4 года чета Бекхэмов потеряла 52 млн долларов. Чтобы выйти из плачевного положения и сохранить контроль над брендом, Виктория была вынуждена взять кредит на сумму 8 млн долларов.  

По информации западных СМИ, вместе с мужем Дэвидом они владеют 48,4% акций, еще 23,6% принадлежат английскому продюсеру Саймону Фуллеру. 28% акций Victoria Beckham Ltd. также принадлежат одной люксембургской компании, которая в 2017 году вложила в бренд 37 млн долларов.

Напомним, осенью прошлого года бизнес Виктории Бекхэм понес убытки на сумму 15,5 млн долларов. К слову, муж Виктории Дэвид не раз помогал своей супруге. В общей сложности он вложил в модный бренд около 20 млн долларов. 

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