На межі банкрутства: Вікторія Бекхем взяла кредит на 8 млн доларів

Вікторія Бекхем переживає нелегкі часи. Модний бренд Victoria Beckham більше не приносить прибутку. Ексспівачка і дизайнерка була змушена взяти кредит на 8 млн доларів, щоб урятуватися від банкрутства. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Екскохана Володимира Кличка Хейден Панеттьєр взялася за розум

Модний бренд Вікторії Бекхем зазнає величезних збитків. Як повідомляють інсайдери, за останні 4 роки подружжя Бекхемів втратило 52 млн доларів. Щоб вийти зі складного становища і зберегти контроль над брендом, Вікторія була змушена взяти кредит на суму 8 млн доларів.

За інформацією західних ЗМІ, разом із чоловіком Девідом вони володіють 48,4% акцій, ще 23,6% належать англійському продюсеру Саймону Фуллеру. 28% акцій Victoria Beckham Ltd. також належать одній люксембурзькій компанії, яка в 2017 році вклала в бренд 37 млн доларів.

Нагадаємо, восени минулого року бізнес Вікторії Бекхем зазнав збитків на суму 15,5 млн доларів. До слова, її чоловік Девід не раз допомагав своїй дружині. Сукупно він вклав у модний бренд зо 20 млн доларів.

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:15.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ