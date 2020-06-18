Відома американська актриса і колишня кохана українського боксера Володимира Кличка Хейден Панеттьєр звільнилася від токсичних стосунків і вирішила почати життя з чистого аркуша. Детальніше в матеріалі.

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30-річна Хейден Панеттьєр вирішила круто змінити своє життя. Нещодавно актриса розійшлася з Браяном Хікерсоном. Також, за повідомленням інсайдерів, Хейден планує повертатися в кіно.

Про позитивні зміни в житті Хейден також свідчить той факт, що акторка відновила свої сторінки в соціальних мережах і показала дочку Каю Євдокію. Однак чи означає це, що незабаром фанати зможуть побачити возз’єднання Хейден і Володимира, — невідомо.

Нагадаємо, стосунки Хейден і Браяна почалися в 2018 році. Пара неодноразово сварилася. Через бурхливі розбірки Хейден не раз викликала поліцію. Чоловіка навіть підозрювали в побутовому насильстві і рукоприкладстві. Однак справа до суду так і не дійшла.

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