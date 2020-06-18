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Экс-возлюбленная Владимира Кличко Хейден Панеттьер взялась за ум

18.06.2020

Известная американская актриса и бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко Хейден Панеттьер освободилась от токсичных отношений и решила начать жизнь с чистого листа. Детальнее в материале. 

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30-летняя Хейден Панеттьер решила круто поменять свою жизнь. Недавно актриса рассталась с Брайаном Хикерсоном. Также по сообщению инсайдеров Хейден планирует возвращаться в кино. 

О положительных изменениях в жизни Хейден также свидетельствует тот факт, что актриса возобновила свои страницы в социальных сетях и показала свою подросшую дочь Кайю Евдокию. Однако значит ли это, что в скором времени фанаты смогут увидеть воссоединение Хейден и Владимира, — неизвестно. 

Напомним, отношения Хейден и Брайана начались в 2018 году. Пара неоднократно ссорилась. Из-за бурных разборок Хейден не раз вызывала полицию. Мужчину даже подозревали в бытовом насилии и рукоприкладстве. Однако дело до суда так и не дошло.

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