Известная американская актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер» (Spencer). Подробнее читайте в материале.

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Чилийский кинорежиссер Пабло Ларраин начал работу над новым фильмом о принцессе Диане — «Спенсер». Режиссер уже даже выбрал актрису на главную роль. Ею станет Кристен Стюарт.

По сюжету картины действие развернется в начале 90-х. Фильм охватит три дня из жизни Дианы во время Рождества, которые она провела в усадьбе королевской династии Виндзор в Норфолке. Авторы сценария особое внимание сакцентируют на отношениях леди Ди с мужем и сыновьями.

По замыслу Ларраина, зритель после просмотра фильма сможет понять, что привело пару к разводу и почему впоследствии Диана отдалилась от королевской жизни.

«Мы привыкли, что в сказках принц находит принцессу, женится, и она становится королевой. А когда она решает не быть королевой, то сценарий сказки переворачивается с ног на голову», — рассуждает Ларраин.

По словам режиссера, именно Кристен Стюарт сможет придать образу леди Ди загадочности

«Кристен — одна из самых замечательных актрис современности. Чтобы фильм получился, нам важно сохранить в нем некую тайну. Кристен может быть очень загадочной, а также хрупкой и сильной. Нам и нужно это сочетание», — сказал режиссер.

Съемки картины стартуют в начале 2021 года.

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