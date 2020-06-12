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NZK презентовала клип на трек «A-ZU-ZU»: самые яркие образы фронтвумен

12.06.2020

Музыкальная группа NZK, которая участвовала в вокальном шоу «Х-фактор» и нашумела своим скандальным хитом «На Даху Я», собрав на YouTube миллионы просмотров, представила эпатажный клип на трек «A-ZU-ZU». Это новая сатира из дебютного альбома, которая уже традиционно наполнена провокационными каламбурами. Авторами музыки и слов стали хитмейкер Алексей Потапенко совместно с фронтменом группы Васей NAPILNIKом и Андреем Безкровным. Все детали – в материале. 

нппз

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Каждый образ в новом клипе продуман до деталей и на некоторые из них создатели видеоработы и участники группы потратили очень много времени и усилий. Например, на создание уникальных дизайнерских ногтей фронтвумен ушло более 10 часов! По словам певицы, во время съемочного процесса она практически не покидала гримерную, а сцена с лысиной была очень экстремальной:

«Снять нужно было с одного дубля, ведь “лысину” на моей голове готовили почти час, и времени на эксперименты не было. Мы все отсняли очень удачно, несмотря на то, что мне было очень больно. Но получилось очень круто», прокомментировала Женя.

Яркой и заметной изюминкой каждого образа Жени в клипе «A-ZU-ZU» стали татуировки на лице, которые артистка носит и в повседневной жизни.

В то же время певица признается, что среди разнообразия образов у нее есть любимый – «домохозяйка». 

«Если и вести хозяйство в доме, то только в таком виде», – смеясь призналась Женя.

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