NZK презентовала клип на трек «A-ZU-ZU»: самые яркие образы фронтвумен

Музыкальная группа NZK, которая участвовала в вокальном шоу «Х-фактор» и нашумела своим скандальным хитом «На Даху Я», собрав на YouTube миллионы просмотров, представила эпатажный клип на трек «A-ZU-ZU». Это новая сатира из дебютного альбома, которая уже традиционно наполнена провокационными каламбурами. Авторами музыки и слов стали хитмейкер Алексей Потапенко совместно с фронтменом группы Васей NAPILNIKом и Андреем Безкровным. Все детали – в материале.

Больше по теме: Олег Винник показал бекстейдж клипа «Безумная Любовь»

Каждый образ в новом клипе продуман до деталей и на некоторые из них создатели видеоработы и участники группы потратили очень много времени и усилий. Например, на создание уникальных дизайнерских ногтей фронтвумен ушло более 10 часов! По словам певицы, во время съемочного процесса она практически не покидала гримерную, а сцена с лысиной была очень экстремальной:

«Снять нужно было с одного дубля, ведь “лысину” на моей голове готовили почти час, и времени на эксперименты не было. Мы все отсняли очень удачно, несмотря на то, что мне было очень больно. Но получилось очень круто», – прокомментировала Женя.

Яркой и заметной изюминкой каждого образа Жени в клипе «A-ZU-ZU» стали татуировки на лице, которые артистка носит и в повседневной жизни.

В то же время певица признается, что среди разнообразия образов у нее есть любимый – «домохозяйка».

«Если и вести хозяйство в доме, то только в таком виде», – смеясь призналась Женя.

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 09:10.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ