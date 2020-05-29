Известный украинский исполнитель, кумир миллионов женщин и судья вокального шоу «Х-фактор» Олег Винник показал бекстейдж клипа «Безумная Любовь». Все детали читайте в материале.

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Две недели назад Олег Винник захватил внимание сети премьерой клипа «Безумная Любовь», который с первого дня оказался в трендах YouTube. А сегодня певец обнародовал моменты съемок, показав, что осталось «за кадром» его новой видеоработы. По этому случаю исполнитель представил команду, которая работала над созданием ролика во главе с режиссером Катей Царик, а также поделился подробностями съемочного процесса.

«Бесконечный» лабиринт, в который мы попадаем вместе с музыкантом, был построен в одном из павильонов Киева. Девушки, принявшие участие в съемках, прошли предварительный отбор, «отвоевав» свое место в клипе Артиста №1 среди нескольких десятков претенденток. Исключением является главная героиня. Танцовщица Анастасия Сергеева получила роль вне кастинга.

«Подбором персонажей занималась режиссерская группа. Мне предварительно показали фотографии девчат, но я, честно говоря, даже не успел спросить, кто из них главная героиня. С Настей мы познакомились непосредственно на съемочной площадке. Однако я остался доволен, Кате Царик удалось найти правильный типаж», – рассказывает Олег Винник.

На площадке работали каскадеры, которые помогали девушкам выполнять трюки. Клип снимали около 20-ти часов. В течение пяти из них Анастасия Сергеева была вынуждена висеть на тросах. А фотомодели Екатерине Степуре пришлось сниматься с парашютом, чтобы устранить свою конкурентку согласно сюжету видео.

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