Відомий український виконавець, кумир мільйонів жінок і суддя вокального шоу «Х-фактор» Олег Винник показав бекстейдж кліпу «Безумная Любовь». Усі деталі читайте в матеріалі.

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Два тижні тому Олег Винник захопив увагу мережі прем’єрою кліпу «Безумная Любовь», який з першого дня опинився в трендах YouTube. А сьогодні співак оприлюднив моменти зйомок, показавши, що залишилося «за кадром» його нової відеороботи. З цієї нагоди виконавець представив команду, яка працювала над створенням кліпу на чолі з режисером Катериною Царик, а також поділився подробицями знімального процесу.

«Нескінченний» лабіринт, у який ми потрапляємо разом із музикантом, був побудований в одному з павільйонів Києва. Дівчата, які взяли участь у зйомках, пройшли попередній відбір, «відвоювавши» своє місце в кліпі Артиста №1 серед кількох десятків претенденток. Винятком є головна героїня. Танцівниця Анастасія Сергєєва отримала роль поза кастингом.

«Підбором персонажів займалася режисерська група. Мені попередньо показали фотографії дівчат, але я, чесно кажучи, навіть не встиг запитати, хто з них головна героїня. З Настею ми познайомилися безпосередньо на знімальному майданчику. Однак я залишився задоволений, Каті Царик вдалося знайти правильний типаж», – розповідає Олег Винник.

На майданчику працювали каскадери, які допомагали дівчатам виконувати трюки. Кліп знімали близько 20-ти годин. Протягом п’яти з них Анастасія Сергєєва була змушена висіти на тросах. А фотомоделі Катерині Степурі довелося зніматися з парашутом, щоб усунути свою конкурентку відповідно до сюжету відео.

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