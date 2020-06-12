Музичний гурт NZK, який брав участь у вокальному шоу «Х-фактор» і наробив галасу своїм скандальним хітом «На Даху Я», зібравши на YouTube мільйони переглядів, представив епатажний кліп на трек «A-ZU-ZU». Це нова сатира з дебютного альбому, яка вже традиційно наповнена провокаційними каламбурами. Авторами музики і слів стали хітмейкер Олексій Потапенко спільно з фронтменом гурту Васею NAPILNIKом і Андрієм Безкровним. Детальніше читайте в матеріалі.

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Кожен образ у новому кліпі продуманий до деталей і на деякі з них творці відеороботи та учасники гурту витратили дуже багато часу й зусиль. Наприклад, на створення унікальних дизайнерських нігтів фронтвумен пішло більше 10 годин! За словами співачки, під час знімального процесу вона практично не залишала гримерку, а сцена з лисиною була дуже екстремальною:

«Зняти потрібно було з одного дубля, адже “лисину” на моїй голові готували майже годину, і часу на експерименти не було. Ми все відзняли дуже вдало, незважаючи на те, що мені було дуже боляче. Але вийшло дуже круто», – прокоментувала Женя.

Яскравою і помітною родзинкою кожного образу Жені в кліпі «A-ZU-ZU» стали татуювання на обличчі, які артистка носить і в повсякденному житті.

Водночас співачка зізнається, що серед розмаїття образів у неї є улюблений – «домогосподарка».

«Якщо й вести господарство вдома, то тільки в такому вигляді», – сміючись зізналася Женя.

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