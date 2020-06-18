Відома американська актриса Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану в новому фільмі «Спенсер» (Spencer). Детальніше читайте в матеріалі.

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Чилійський кінорежисер Пабло Ларраін розпочав роботу над новим фільмом про принцесу Діану — «Спенсер». Режисер уже навіть обрав актрису на головну роль. Нею стане Крістен Стюарт.

За сюжетом картини дія розгортатиметься на початку 90-х. Фільм охопить три дні з життя Діани під час Різдва, які вона провела в садибі королівської династії Віндзорів у Норфолку. Автори сценарію особливу увагу приділять стосункам леді Ді з чоловіком та синами.

За задумом Ларраіна, глядач після перегляду фільму зможе зрозуміти, чому пара вирішила розлучитися і чому згодом Діана віддалилася від королівського життя.

«Ми звикли, що в казках принц знаходить принцесу, одружується, і вона стає королевою. А коли вона вирішує не бути королевою, то сценарій казки перевертається з ніг на голову», — міркує Ларраін.

За словами режисера, саме Крістен Стюарт зможе надати образу леді Ді загадковості.

«Крістен — одна з найкращий акторок сучасності. Щоб фільм вийшов, нам важливо зберегти в ньому якусь таємницю. Крістен може бути дуже загадковою, а також тендітною і сильною. Саме таке поєднання нам і потрібне», — сказав режисер.

Зйомки картини стартують на початку 2021 року.

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