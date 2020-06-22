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«Зникла наречена»: кількість серій і графік виходу серіалу

22.06.2020

22 червня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ детективного серіалу «Зникла наречена». Це історія про таємниче зникнення головної героїні картини ‒ Анни Твардовської. Всього вийде 8 серій. Детальніше читайте в матеріалі.

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Більше на тему: На СТБ стартує мелодрама «Зникла наречена»

22 червня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ детективної мелодрами «Зникла наречена».

Ця історія про таємниче зникнення головної героїні ‒ Анни Твардовської, яка пропала відразу після власного весілля. Які таємниці розкриються під час пошуку Анни та кого насправді звинуватять у зникненні молодої жінки?

Серіал виходитиме відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15.  

Графік виходу серіалу:

  • 22 червня ‒ 1, 2 серії
  • 23 червня ‒ 3, 4 серії
  • 24 червня ‒ 5, 6 серії
  • 25 червня ‒ 7, 8 серії

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