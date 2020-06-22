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«Исчезнувшая»: количество серий и график выхода сериала

22.06.2020

22 июня в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ детективного сериала «Исчезнувшая» . Это история о таинственном исчезновении главной героини картины ‒ Анны Твардовской. Всего выйдет 8 серий. Подробнее читайте в материале.

исчезнувшая

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22 июня в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ детективной мелодрамы «Исчезнувшая». 

Эта история о таинственном исчезновении главной героини ‒ Анны Твардовской, которая пропала сразу после собственной свадьбы. Какие тайны раскроются во время поиска Анны и кого на самом деле обвинят в исчезновении молодой женщины?

Сериал будет выходить сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:15. 

График выхода сериала:

  • 22 июня ‒ 1, 2 серии
  • 23 июня ‒ 3, 4 серии
  • 24 июня ‒ 5, 6 серии
  • 25 июня ‒ 7, 8 серии

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