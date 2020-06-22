22 июня в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ детективного сериала «Исчезнувшая» . Это история о таинственном исчезновении главной героини картины ‒ Анны Твардовской. Всего выйдет 8 серий. Подробнее читайте в материале.

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22 июня в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ детективной мелодрамы «Исчезнувшая».

Эта история о таинственном исчезновении главной героини ‒ Анны Твардовской, которая пропала сразу после собственной свадьбы. Какие тайны раскроются во время поиска Анны и кого на самом деле обвинят в исчезновении молодой женщины?

Сериал будет выходить сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:15.

График выхода сериала:

22 июня ‒ 1, 2 серии

23 июня ‒ 3, 4 серии

24 июня ‒ 5, 6 серии

25 июня ‒ 7, 8 серии

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