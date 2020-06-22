Дивіться детективну мелодраму «Зникла наречена» на телеканалі СТБ. В основі сюжету ‒ історія таємничого зникнення головної героїні серіалу ‒ успішної бізнес-леді Анни Твардовської, яка пропала відразу після власного весілля. Детальніше про акторів детективної мелодрами «Зникла наречена» читайте в матеріалі.

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Дар’я Трегубова

Даша Трегубова ‒ справжня розумниця, красуня та просто талановита людина! Закінчила київську спеціалізовану школу № 155 з англійським ухилом. Після вступила до Інституту кіно і телебачення, де отримала диплом режисера. Під час навчання також опанувала сценарними й акторськими навичками. З 17 років Даша почала працювати на телебаченні. Була телеведучою, режисером, сценаристом, редактором. На телеканалі СТБ Даша була ведучою проєкту «Цієї миті рік потому», а також постійним експертом проєктів «Все буде добре», «Битва екстрасенсів» та ін. У 2019 році стала ведучою шоу «Х-Фактор» на СТБ.

Дебют у кіно відбувся в 2006 році: Дар’я отримала роль в 3-му сезоні серіалу «Повернення Мухтара». Далі були роботи в картинах «Кольє для снігової баби», «Роман вихідного дня», «Слідчі», «Друге дихання». Сьогодні Даша ‒ одна з найбільш затребуваних актрис і телеведучих на українському телебаченні. У серіалі «Зникла наречена» вона зіграла головну героїню ‒ Анну Твардовську.

Валерія Ходос

Валерію Ходос називають «голубкою української сцени». Молода, тендітна, чарівна артистка сповнена творчих планів. Дівчина з дитинства була дуже творчою натурою: співала в хорі, займалася в драмгуртку, закінчила музичну школу. Актрисою Валерія вирішила стати, коли в 10 класі побачила постановку «Майстер і Маргарита» в театрі ім. І. Франка.

Сьогодні Валерія дуже затребувана в кіно. На її рахунку вже більше десятка ролей у повнометражних фільмах і серіалах.

У серіалі «Зникла наречена» Валерія Ходос зіграла подругу головної героїні ‒ молоду помічницю Ірину, яка завжди була поруч із Анною Твардовською.

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Клавдія Дрозд

Клавдія народилася в акторській родині, тому дівчина з малих років знала, що теж присвятить своє життя кіно. Вперше Клавдія потрапила на знімальний майданчик у 10-річному віці ‒ вона зіграла невелику роль у містичному трилері «Дурдом», у якому знімалася її мама. Після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Незважаючи на свій юний вік, Клавдія вже знялася в 17 картинах. На початку 2017 року на екрани вийшов 100-серійний телефільм «Райське місце», в якому Клавдія виконала головну роль ‒ Ніни Костюк, 18-річної круглої сироти, яка мріє стати господинею готелю.

У серіалі «Зникла наречена» Клавдія зіграла дочку головної героїні Лізу, яка не вірить у те, що її мати мертва, та продовжує її розшукувати навіть після офіційної заяви про її смерть.

Дмитро Паламарчук

Про дитинство Дмитра відомо дуже мало. Після школи він вступив до академії театрального мистецтва в Санкт-Петербурзі. Після закінчення вишу чоловіка взяли в Александринський театр, де він дебютував в постановці «Едіп-цар». Популярність до актора прийшла після вистав «Левіафан», де Паламарчуку дісталася роль Фандоріна. Дебют у кіно відбувся ще в студентські роки ‒ в 2004 році Дмитро зіграв епізодичну роль у фільмі «Своє чуже життя». Закріпитися в ніші зірки кінематографа Дмитрові вдалося після виходу популярних проєктів «П’ята група крові», «Зброя», «Справа честі» і «Слово жінки».

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