Смотрите детективную мелодраму «Исчезнувшая» на телеканале СТБ. В основе сюжета ‒ история таинственного исчезновения главной героини сериала – успешной бизнес-леди Анны Твардовской, которая пропала сразу после собственной свадьбы. Подробнее об актерах детективной мелодрамы «Исчезнувшая» читайте в материале.

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Дарья Трегубова

Дарья Трегубова ‒ настоящая умница, красавица и просто талантливый человек! Окончила киевскую специализированную школу № 155 с английским уклоном. После поступила в Институт кино и телевидения, где получила диплом режиссёра. Во время учебы также овладела сценарными и актерскими навыками. С 17 лет Дарья начала работать на телевидении. Была телеведущей, режиссером, сценаристом, редактором. На телеканале СТБ Дарья была ведущей проекта «Цієї миті рік потому», а также постоянным экспертом проектов «Все буде добре», «Битва экстрасенсов» и др. В 2019 году стала ведущей шоу «Х-Фактор» на СТБ.

Дебют в кино состоялся в 2006 году: Дарья получила роль в 3-м сезоне сериала «Возвращение Мухтара». Далее были работы в картинах «Колье для снежной бабы», «Роман выходного дня», «Следователи», «Второе дыхание». Сегодня Дарья ‒ одна из самых востребованных актрис и телеведущих на украинском телевидении. В сериале «Исчезнувшая» она сыграла главную героиню ‒ Анну Твардовскую.

Валерия Ходос

Валерию Ходос называют «голубкой украинской сцены». Молодая, хрупкая, обаятельная артистка полна творческих планов. Девушка с детства была очень творческой натурой: пела в хоре, занималась в драмкружке, окончила музыкальную школу. Актрисой Валерия решила стать, когда в 10 классе увидела постановку «Мастер и Маргарита» в театре им. И. Франко.

Сегодня Валерия очень востребована в кино. На ее счету уже больше десятка ролей в полнометражных фильмах и сериалах.

В сериале «Исчезнувшая» Валерия Ходос сыграла подругу главной героини ‒ молодую помощницу Ирину, которая всегда была рядом с Анной Твардовской.

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Клавдия Дрозд

Клавдия родилась в актерской семье, поэтому девушка с малых лет знала, что тоже посвятит свою жизнь кино. Впервые Клавдия попала на съемочную площадку в 10-летнем возрасте ‒ она сыграла небольшую роль в мистическом триллере «Дурдом», в котором снималась ее мама. После школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Несмотря на свой юный возраст, Клавдия уже снялась в 17 картинах. В начале 2017 года на экраны вышел 100-серийный телефильм «Райское место», в котором Клавдия исполнила главную роль ‒ Нины Костюк, 18-летней круглой сироты, мечтающей стать хозяйкой отеля.

В сериале «Исчезнувшая» Клавдия сыграла дочь главной героини Лизу, которая не верит в то, что ее мать мертва, и продолжает ее разыскивать даже после официального заявления о ее смерти.

Дмитрий Паламарчук

О детстве Дмитрия известно очень мало. После школы он поступил в академию театрального искусства в Санкт-Петербурге. По окончанию вуза мужчину приняли в Александринский театр, где он дебютировал в постановке «Эдип-царь». Известность к актеру пришла после спектаклей «Левиафан», где Паламарчуку досталась роль Фандорина. Дебют в кино состоялся еще в студенческие годы ‒ в 2004 году Дмитрий сыграл эпизодическую роль в фильме «Своя чужая жизнь». Закрепиться в нише восходящей звезды кинематографа Дмитрию удалось после выхода популярных проектов «Пятая группа крови», «Оружие», «Вопрос чести» и «Слово женщины».

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