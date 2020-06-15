Кожен із нас мріє про подорожі. Однак з огляду на карантин і поширення коронавірусу про це можна тільки мріяти. Але не варто впадати у відчай! Завдяки діджиталізації сьогодні кожен, у кого є доступ до інтернету, може відвідати музеї всього світу онлайн. Читайте в нашому матеріалі перелік найпопулярніших музеїв світу, які надають віртуальні екскурсії.

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У залах Музею історії мистецтв представлені незліченні шедеври західного мистецтва. Гордість музею ‒ найбільша колекція в світі картин Брейгеля. Колекції античного світу, Стародавнього Єгипту і Сходу вражають багатствами культур минулого. І для того, щоб побачити цю красу, не обов’язково летіти в Австрію.

Лувр ‒ найвідоміший музей планети, символ Парижа, гордість Франції. Його територія настільки величезна, що могла б вмістити 22 футбольних поля. На відвідувачів чекають десятки тисяч скульптур, картин, ювелірних прикрас, зразків кераміки та декору… Вік деяких експонатів становить 5 тисяч років.

Музей Ватикану ‒ воістину діамант всього людства! Протяжність музейних експозицій сягає 7 км. Кажуть, що якщо постояти біля кожного експоната одну хвилину, то на перегляд усієї колекції знадобиться 12 років! Комплекс складається з двох палаців ‒ Ватиканського і палацу Бельведеру, до якого прилягають дві галереї, кожна з яких містить величезну кількість безцінних експонатів.

Метрополітен-музей ‒ найпопулярніше туристичне місце Нью-Йорка. Щорічно його відвідує понад п’ять мільйонів туристів. У колекції музею понад два мільйони експонатів, а щорічний бюджет перевищує $ 120 мільйонів.

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Музей сучасного мистецтва розташований на Манхеттені в Нью-Йорку. Це третій за величиною музей в США. Щорічно його відвідують понад три мільйони туристів. Це один із найбільш представницьких музеїв сучасного мистецтва у світі.

Музей Соломона Гуггенхайма налічує найбільшу в світі колекцію сучасного мистецтва. Сама будівля музею заслуговує на окрему увагу і належить до двадцяти найвідоміших споруд минулого століття.

Театр-музей Далі ‒ один із трьох музеїв у Каталонії, присвячений головному сюрреалісту ХХ століття. За роботами, виставленими в музеї, можна простежити становлення художника від імпресіонізму і кубізму до сюрреалізму. Також тут представлені картини Марселя Дюшана, Ель Греко, Еваріста Вальєса, які були в особистій колекції майстра.

Тепер досягнення світової науки стали трохи ближче. Завдяки онлайн-екскурсії кожен може подивитися невеликі відео у високій якості і доторкнутися до світу науки і космосу.

Національний музей у Кракові складається з 21 відділу, які розділені за періодами мистецтва; 11 галерей і 2 бібліотек. У його колекції майже 800 тисяч експонатів, які охоплюють класичну археологію і сучасне мистецтво.

А для тих, хто цікавиться оперою, є можливість відвідати онлайн виступи в Metropolitan Opera і Віденській опері.

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І пам’ятайте: карантин закінчиться, хвороба відступить! Наше здоров’я в наших руках. Давайте дотримуватися карантину ‒ і тоді вже зовсім скоро ми зможемо на власні очі побачити всю ту красу, яку протягом багатьох століть збирало людство.

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